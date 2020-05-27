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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غابة الخطورة..هاني بن بريك يصعق الجميع ويكشف عن مصير مرعب وكارثي لنجل الرئيس هادي والقادة العسكريين التابعين للشرعية قبل اقتحام زنجار

2020/05/27 الساعة 07:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

نشر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك قبل قليل على صفحته تويتر تغريدات تحدث فيها عن أحداث ابين وفشل جيش الإصلاح في تحقيق أي تقدم وأيضا أكد عدم السماح بعودة عدد من الوزراء والقادة العسكريين إلى الجنوب. "المحيط لرس " يعيد نشر نص التغريدات: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غابة الخطورة..هاني بن بريك يصعق الجميع ويكشف عن مصير مرعب وكارثي لنجل الرئيس هادي والقادة العسكريين التابعين للشرعية قبل اقتحام زنجار "1" من البداية لم نعتدي، واحد في الأولى جا مصفي ويقول أنياب ومخالب وفحط وفي الثانية فكيناه وعاد لنا بجيش جرار وشكله قصد جرار بالعامية، والعميد مبلط قاد معركة من فندق وتشجع في الثانية ونزل ويومين وفحط، وثالث استجار بنا لايقتحم عليه السيد معسكره وأمناه وعاد لمكره ورابع ملبع دخل ليستمتع "2" ناصر، الميسري، الجبواني، الصبيحي، لؤي، أبومشعل، أمجد، سيستمرون في الغي حتى الموت أو الأسر ولن يبالوا بالدماء الجنوبية؛ لأنهم في قرارتهم ليس لهم رجعة للجنوب فإن رجعوا فضحهم من جندهم ضد الجنوب بالأدلة، والأخير أشدهم مكرا سيحرقهم وسيبقى في كنف الأصفر، والذي قبله الشاش في جيبه للملب.

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