شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة ما يحدث باليمن.. الطاعون الرئوي ماذا تعرف عنه وما هي أعراضه وأسبابه؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ هيام المليكي

حقيقة ما يحدث باليمن موت الناس بطرق أسرع من انتشار كورونا والإجهاز على الضحايا بطريقة غريبة تجعل من الحالات مشتبهة بفيروس كورونا إلا أنها سلبية !!(بمعنى ان النتيجة تشير لعدم وجود فايروس) أمر محير وغريب إذا لم يكن فيروس كورونا(كوفيد19) فما عساه أن يكون ؟! في خضم هذه الجلبة من الإشاعات والتهويل والتشتيت وأيضا تغييب شيء لأثبات عكسه والوقوع بفخ المتاهة المغلقة . لو فكرنا قليلا بعدد الحالات التي تتزايد بشكل كبير وتأخذ عائلة كاملة بعكس الفايروس الذي يقتنص كبار السن ويترك الأطفال والمراهقين عدد الحالات المتزايدة في عدن وما حولها على عكس صنعاء وغيرها من المحافظات على الرغم من أن الفترة التي كانت اليمن لم تسجل حالة واحده لفيروس كورونا بينما كان العالم يغرق فيه لكن بعد حدوث الامطار والسيول وانفجار المجاري بعدن خصوصا بدأ ظهور حالات إصابة بشيء مجهول مختلف عن كورونا بينما كل الحالات تسجل على أنها كورونا ؟!! إلا أن ما يحدث أكثر غرابة من كورونا كانت لي نظرة بأن السموم التي تعبث بالجو وايضا السموم التي سببت نفاق الكثير من الأسماك واخضرار البحار كان أهم الاسباب إلا أن بعض الزملاء من خلال نقاش شرحوا لي أكثر عن وضع السيول وانفجار المجاري وخروج القوارض وكثرة البراغيث خصوصا في عدن وهذا ما جعلني أطلب من أحد الزملاء إمدادي بعلومات أكثر حول امراض الرئة وهذا ما وجدانه *الطاعون الرئوي* وهذا *نص للجزء من البحث* ( الطاعون الرئوي أو طاعون ذات الرئة (بالإنجليزية: pneumonic plague)‏ وهو نوع شديد من التهاب الرئة، وهو أحد ثلاثة أشكال رئيسية من الطاعون، والتي تسببها بكتيريا يرسينيا بيستيس. ويعتبر أكثر ضراوة وأندر من الطاعون الدبلي. إن الفرق بين أشكال الطاعون هو ببساطة موقع العدوى في الجسم؛ فالطاعون الدبلي تنتقل عدواه عبر الجهاز اللمفاوي، بينما الطاعون الرئوي فالعدوى تنتقل إلى الجهاز التنفسي، عادة الطاعون الرئوي ينتج بسبب انتشار من إصابة أولية بالطاعون الدبلي. والطاعون الرئوي الأولى ينتج عن استنشاق قطرات معدية دقيقة يمكن أن تنتقل من الإنسان إلى آخر دون مشاركة من حيوان كالبراغيث أو القوارض أو حيوانات أخرى. إن حالات الإصابة بالطاعون الرئوي غير المعالجة لديها معدل وفيات من90 _100%) مرض مخيف وسريع الفتك بالصغير والكبير على حد سواء لا مجال للمساومة فيه بعد أن تتزايد البكتيريا ويسقط الجهاز المناعي منهك القوى أمامها تكون فترة النجاة من 24_36ساعة فقط اذا لم يحصل المصاب على جرعة المضاد يسقط قتيلا..

الفرق بين بين الطاعون الرئوي و كورونا؟* الطاعون الرئوي تسببه بكتيريا بينما كوفيد19 تسببه فيروسات الطاعون الرئوي علاجه سهل وفي متناول الجميع بينما كوفيد19 مجهول العلاج وفيه أقاويل و كلمة مجهول ضعوا تحتها مليون خط للاغراض السياسية والمافيا وعباد المال وووووالخ ما يحدث باليمن أعراضه هي ذاتها اعراض الطاعون الرئوي ونسأل الله العافية للعموم ولا قلق فالعلاج في متناول الجميع وهنا تفصيل للاعراض وايضا ما هي المضادات الحيوية اللازمة لذلك وايضا لا بد من التغذية الجيدة . *الأعراض الأولية للطاعون الرئوي غالبا ما تشمل ما يلي:* ظهور حمى مفاجئة في البداية، ورعشة، وآلام في الرأس والجسم، وضعف وقيء وغثيان. الالتهاب الرئوي متنامي بسرعة ضيق في التنفس ألم في الصدر السعال بلغم دموي أو مائي (اللعاب وإفرازات من المسالك التنفسية).

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والعرض الأكثر وضوحا من أعراض مرض الطاعون الرئوي هو السعال في كثير من الأحيان مع نفث الدم (سعال الدم). مع الطاعون الرئوي، أول علامات المرض هي الحمى والصداع والضعف العام والتهاب رئوي متسارع مع ضيق في التنفس، ألم في الصدر، السعال وأحيانا البلغم يكون دموي أو مائي. علامات الالتهاب الرئوي تستمر وتتطور لمدة يومين إلى أربعة أيام وقد يسبب فشل الجهاز التنفسي والصدمة. المرضى يموتون بسرعة دون العلاج المبكر بعضهم في غضون 36 ساعة.

الطاعون الرئوي هو عدوى عدوانية جدا التي تتطلب العلاج المبكر. المضادات الحيوية يجب أن تعطى في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض الأولى للحد من خطر الموت. وهذه هي *المضادات الحيوية اللازمة لذلك :* ستربتوميسين، جنتاميسين، التتراسكلين والكلورامفينيكول كلها فعالة ضد الطاعون الرئوي. كيف يمكننا حماية أنفسنا من العدوى بالطاعون؟ للوقاية من انتشار الطاعون الرئوي، تجنب المخالطة عن كثب (أقل من 2 متر) مع شخص مصاب بالسعال، وقلل من الوقت الذي تقضيه في المناطق المزدحمة، امتنع عن ملامسة الحيوانات النافقة وقم بارتداء طارد الحشرات أثناء تواجدك في المناطق التي يتوطنها الطاعون. العلاج بالمضادات الحيوية لمدة سبعة أيام سوف يحمي الناس الذين لديهم، اتصال مباشر وثيق مع المرضى المصابين. ارتداء القناع الجراحي المناسب سوف يحمي من ايضا العدوى. ولا ننسى التغذية الجيدة ثم التغذية الجيدة اذا لم تكن بالفواكه فبالخضروات التي في متناول الجميع والإلتزام بالوقاية وعدم القلق والخوف ودمتم بخير. أتمنى ان المقال أفادكم وحفظ الله بلادنا واهلونا وسائر بلدان العالمين من شر كل وباء وبلاء ومن مستغلي الشعوب بالتغييب والتجهيل.

*نقلا