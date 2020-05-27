شكرا لبحثكم عن خبر الإمارات.. انتشار أسراب من الجراد في دبي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت بلدية دبي، أن أسراب الجراد التي انتشرت في مناطق بالإمارة، جاءت نتيجة موجة الرياح التي شهدتها الإمارة مؤخرا، مؤكدة أن الوضع مطمئن، ولا توجد أي خطورة.

وأكدت البلدية، على أن “الرياح التي هبت على الإمارة، خلال أول أيام العيد، جاءت محملة بالجراد، وأسهمت في انتشاره ببعض المناطق بكميات محدودة”.

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وذكرت، أن “فرق مكافحة الحشرات، التابعة لها تركز في جهودها على المزارع والمرافق الحيوية، مثل المطارات، للقضاء على الجراد نهائيا”.

وشددت، على أن “الأمور تحت السيطرة، ولا تدعو للقلق”.