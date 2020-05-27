شكرا لبحثكم عن خبر ثاني شركة يمنية تعلن إفلاسها "وثيقة" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ثاني شركه يمنيه تعلن إفلاسها أعلنت شركة راحة للنقل البري إفلاسها بعد عجزها عن تسديد إلتزاماتها المالية. وأفادت مصادر إعلامية بأن شركة راحة للنقل أعلنت إغلاق نشاطها، وتسريح كافة موظفيها، ويأتي هذا الإغلاق بعد أن أعلن في وقت سابق إفلاس شركة واي للاتصالات.

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