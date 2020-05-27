شكرا لبحثكم عن خبر كورونا ينهي حياة اعلامي حوثي دعا اليمنيين للتوجه الى الجبهات بدلا من الموت في المنازل مثل "البعير" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر متطابقة من صنعاء عن وفاة الاعلامي الحوثي "شفيع ناشر" بعد اصابته بفيروس كورونا.

واشتهر ناشر بعد ظهوره في مقطع فيديو له على شبكات التواصل الاجتماعي, وهو يدعو الناس إلى التوجه للجبهات للنجاة من فيروس "كورونا".

وظهر ناشر في برنامج تلفزيوني بإحدى القنوات التابعة للميليشيات، وهو يؤكد أن "جبهات القتال هي مكان آمن من فيروس كورونا، حيث لا يوجد اختلاط هناك".

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وأشار إلى أنه من الأفضل أن يموت اليمني وهو يقاتل في الجبهة في صفوف الميليشيات بدلاً من أن يموت "مثل البعير" من فيروس كورونا، بحسب تعبيره.

وأضاف مخاطباً اليمنيين "نحن سنقرب لك الأمور، ونقرب لك المسألة (الموت)، بدلاً أن تموت موتة الأغنام محبوس في البيت".

وقال إن هناك عدة مكاسب في الجبهات داعياً إلى التوزع على الجبهات والموت هناك.