شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. الجموع الكبيرة في جنازة العلامة على المشهور في حضرموت رغم كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جموع حاشدة تشيع العلامة علي المشهور"صور" شيعت جموع حاشدة عصر اليوم في مدينة تريم العلامة الفقيد الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ. وشيع العلامة من بيته بجوار مسجد المحضار والصلاة على روحه في جبانة تريم . نسبه وولادته هو الحبيب العلامة علي المشهور ، بن محمد ، بن سالم ، بن حفيظ ، بن عبدالله ، بن أبي بكر ، بن عيدروس ، بن عمر ، بن عيدروس ، بن عمر ، بن أبي بكر ، بن عيدروس ، بن الحسين ، بن الشيخ أبي بكر ، بن سالم ، بن عبدالله ، بن عبدالرحمن ، بن عبدالله ، بن الشيخ عبدالرحمن السقاف ، بن محمد مولى الدويلة ، بن علي ، بن علوي ، ابن الفقيه المقدم محمد ، بن علي ، بن محمد صاحب مرباط ، ابن علي ، بن علوي ، بن محمد صاحب الصومعة ، ابن علوي ، بن عبيد الله ، ابن الإمام المهاجر إلى الله أحمد ، بن عيسى ، بن محمد النقيب ، بن علي العريضي ، بن جعفر الصادق ، بن محمد الباقر ، بن علي زين العابدين ، بن الحسين السبط ، بن علي ، بن أبي طالب ، وابن فاطمة الزهراء ، بنت سيدنا محمد خاتم النبيين ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين . وُلِدَ رضي الله عنه بمدينةِ تريم، يوم الأحد 13 رمضان 1358هجرية ، الموافق : 5 نوفمبر 1939ميلادية ، وتربى تربية صالحة ، تحت رعاية أبيه الحبيب العلامة الداعية الشهيد محمد بن سالم ، وجدة الحبيب العلامة المسند سالم بن حفيظ ، في بيئة العلم والعمل والإيمان.

Advertisements