شكرا لبحثكم عن خبر تعميم رسمي للحوثيين يفضحهم بشأن التعامل مع جثث المتوفين بكورونا (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر وزير الصحة بحكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا تعميم عاجل الى جميع مدراء الهيئات ومكاتب الصحة في مناطق سيطرة المليشيات بشأن التعامل مع جثث المتوفين بكورونا بطريقة لائقة.

وحسب الوثيقة التي حصلت عليها شبكة "أبابيل نت" الاخبارية، شدد وزير صحة المليشيات على التعامل مع جثث المتوفين بطريقة لائقة وتسليم الجثة لذويهم، مؤكدا بأن الجثث لا تنقل العدوى حسب التقرير العالمية مع اخذ احتياطات الوقاية والغسل والدفن.

واكدت الوثيقة صحة التقارير الاعلامية والاخبار المتتالية من العاصمة صنعاء عن تفشى كورونا بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين.

Advertisements

وكذلك فضحت الوثيقة تعامل المليشيات مع جثث المتوفين بفيروس كورونا التي كانت يقوم الحوثيين بدفنها دون اشعار اهالي المتوفين، بالاضافة على تداول انباء عن قيام المليشيات بتصفية المصابين بفيروس كورونا بعد حقنهم بادوية مميته واطلقوا عليهم "ابر الرحمة".

ومنذ تفشي كورونا في اليمن في شهر مارس الماضي لم تعلن المليشيات الحوثية بشكل رسمي عن تسجيل 3 حالات اصابة بينهم حالة وفاة لمهاجر صومالي وتشافي حالتين بصنعاء.