- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر تعميم رسمي للحوثيين يفضحهم بشأن التعامل مع جثث المتوفين بكورونا (وثيقة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر وزير الصحة بحكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا تعميم عاجل الى جميع مدراء الهيئات ومكاتب الصحة في مناطق سيطرة المليشيات بشأن التعامل مع جثث المتوفين بكورونا بطريقة لائقة.
وحسب الوثيقة التي حصلت عليها شبكة "أبابيل نت" الاخبارية، شدد وزير صحة المليشيات على التعامل مع جثث المتوفين بطريقة لائقة وتسليم الجثة لذويهم، مؤكدا بأن الجثث لا تنقل العدوى حسب التقرير العالمية مع اخذ احتياطات الوقاية والغسل والدفن.
واكدت الوثيقة صحة التقارير الاعلامية والاخبار المتتالية من العاصمة صنعاء عن تفشى كورونا بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكذلك فضحت الوثيقة تعامل المليشيات مع جثث المتوفين بفيروس كورونا التي كانت يقوم الحوثيين بدفنها دون اشعار اهالي المتوفين، بالاضافة على تداول انباء عن قيام المليشيات بتصفية المصابين بفيروس كورونا بعد حقنهم بادوية مميته واطلقوا عليهم "ابر الرحمة".
ومنذ تفشي كورونا في اليمن في شهر مارس الماضي لم تعلن المليشيات الحوثية بشكل رسمي عن تسجيل 3 حالات اصابة بينهم حالة وفاة لمهاجر صومالي وتشافي حالتين بصنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم رسمي للحوثيين يفضحهم بشأن التعامل مع جثث المتوفين بكورونا (وثيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.