شكرا لبحثكم عن خبر الامم المتحدة.. قطع المساعدات الانسانية عن 25 الف اسرة في اليمن مطلع الشهر القادم لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، عن اضطرارها إلى قطع المساعدات عن 25 ألف عائلة في اليمن، الشهر المقبل، بسبب نقص التمويل.
ونبهت إلى أن النقص في تمويل برامج المساعدات، يهدد بتعطل عشرات البرامج المخصصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في اليمن.
ودعت إلى إيقاف الحرب الطاحنة في اليمن، مشددة على ضرورة مساعدة اليمنيين على حماية أنفسهم.
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