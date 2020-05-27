شكرا لبحثكم عن خبر بالصورة.. مدينة مارب في ليلتها الثانية من حظر التجوال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدخل مدينة مارب شمال شرقي البلاد يومها الثاني من تطبيق حظر التجوال الجزئي ضمن الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. ونجحت السلطات في مارب من فرض حظر التجوال الجزئي والذي يبدأ من الساعة الخامسة عصرا وحتى السادسة صباحا. Advertisements ويشمل الحظر الجزئي إغلاق كافة المحال التجارية، ومنع السير والحركة بشكل تام خلال ساعات الحظر المقررة من قبل لجنة الطوارئ في المحافظة، بالإضافة إلى منع الدخول والخروج التام خلال فترة الحظر من وإلى المدينة. وفي صورة تظهر شوارع ومدينة مارب خالية وملتزمة بحظر التجوال الجزئي لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية بعد إعلان لجنة الطوارئ في محافظة مارب عن تسجيلها ثلاث حالات وفاة بالفيروس وإصابة واشتباه عدد آخر.

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