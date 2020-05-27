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يزيد بن سلمان - شبوة - مغترب يتسبب بوفاة عائلته في محافظة لحج تمكن احد المغتربين المصابين بكورونا من الفرار من السعودية الى الحبيلين بلحج.

وقال مصدر ان مغترب بالسعودية مصاب بكورونا ،استطاع الخروج من السعودية ،ووصل لعائلته بردفان .

واضاف:توفي بالبيت ثم توفى ابنه ثم توفت ابنته.

واختتم:ومايزال يتنقل الفيروس بين أفراد العائلة .

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