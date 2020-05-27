شكرا لبحثكم عن خبر صورة مؤثرة لـ "يمني" يبكي وسط جثث ضحايا كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رصدت صورة المأساة التى يواجهها أبناء الشعب اليمني جراء انتشار فيروس كورونا الجديد. وظهر في الصورة مواطن يمني وهو يبكي بينما يتواجد على يساره ويمينه جثث لبعض ضحايا الفيروس. يذكر أن اليمن سجلت حتى يوم أمس 233 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما تخطى عدد حالات الوفاة 40 حالة .

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