شكرا لبحثكم عن خبر بالأسماء.. قائمة بضحايا كورونا في صنعاء خلال الساعات الماضية (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حصد فيروس كورونا المستجد بالعاصمة صنعاء، خلال الساعات القليلة الماضية، أرواح عدد من القضاة والبرلمانيين وموظفي الدولة والعسكريين والمشايخ.

وتوفي أكثر من 14 شخصا من أعضاء مجلس النواب وموظفي الصحة و الخارجية ورجال الأعمال والعسكريين والمشايخ، في ظل استمرار إهمال سلطات المليشيا وتكتمها بعدم الإعلان عن الإصابات الجديدة.

والمتوفين المعلن عنهم بالاسم خلال الساعات الماضية هم:

عبد الرحمن عبد الله المحبشي عضو مجلس النواب

الشاعر حسن عبد الله الشرفي

السفير عبد الواحد هزاع طاهر العديني

القاضي فضل عبد الله الآنسي

القاضي محمد يحيى بدر الشرفي

الشيخ حزام البخيتي

رجل الأعمال عبد الإله الخطيب

قائد محمد قائد رئيس الدائرة الإعلامية بمجلس النواب

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اللواء المهندس أحمد عبد الله شريم

اللواء علي أحمد هاجر

الشيخ مقبل عبد الرب الشهاري

الحاج حسن قاسم غلاب

العميد أحمد الجندبي

الدكتور أحمد محمد السواري نائب مدير التثقيف الصحي بوزارة الصحة التابعة للمليشيا.

وقبل أيام توفي الدكتور أحمد هادي دغار، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة المليشيا غير المعترف بها، ورئيس جامعة صنعاء، السابق بعد اصابته بالفيروس.

وكانت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، أفادت، اليوم الاثنين، بإصابة سلطان السامعي عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، بفيروس "كورونا".

وذكرت المصادر أن السامعي يرقد في مستشفى يوني ماكس الدولي بصنعاء بعد إصابته بفيروس كورونا وخمسة من مرافقيه.

وأشارت المصادر إلى أن السامعي أصيب بالفيروس بعد إرسال المليشيا لأحد المصابين لمقابلته خلال الأيام الماضية.

وكلفت المليشيا مايسمى “جهاز الأمن الوقائي”- المنضوية تحته أجهزة الاستخبارات- التابع لها بإدارة قضية الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.