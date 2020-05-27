شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أبرز الدعاة والعلماء اليمنيين في تريم بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
توفي اليوم الثلاثاء واحد من ابرز الدعاة والعلماء اليمنيين .
وقالت مصادر صحفية إن الداعية الإسلامي العلامة الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، رئيس مجلس الإفتاء بتريم توفي بمحافظة حضرموت، بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة الى الله والاصلاح ذات البين .
وخسرت محافظة حضرموت خاصة واليمن عامة، برحيل العلامة المشهور ، أحد الدعاة والعلماء المعتدلون، الذين سخّرو عمرهم لخدمة الدين والدعوة الى الله وإلى الوحدة والتكافل الاجتماعي والإصلاح بين الناس .
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