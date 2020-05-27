عاجل.. مليشيا الإصلاح تتورط في محاولة تصفية رئيس أركان الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

Advertisements الخليج 365 - متابعات

وجه ناشطون اتهامات لحزب الإصلاح بمحاولة تصفية رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز مساء الثلاثاء في معسكر صحن الجن في مأرب.



واتهم الناشطون الإصلاح بالوقوف خلف رفع المعلومات بوجود اجتماع عسكري لكبار قيادات الشرعية على رأسهم وزير الدفاع محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، ليتم استهدافهم بصاروخ باليستي، أدى إلى عشرات القتلى والجرحى.

ومن القتلى بحسب المصادر نجل بن عزيز وابن شقيقه، وعدد من مرافقيه، فيما هناك أنباء غير مؤكدة عن إصابة رئيس هيئة الأركان.