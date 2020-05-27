شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل نجل رئيس أركان الجيش اليمني في قصف لمليشيا الحوثي لمعسكر بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات قتل 6 ضباط وجنود من الجيش اليمني بينهم نجل قائد عسكري بارز، مساء الثلاثاء، في قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، على معسكر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن المليشيا الإرهابية استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن، الذي يضم المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية شرق مدينة مأرب. وأكد المصدر، أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إضافة إلى 5 عسكريين آخرين بينهم 3 ضباط.

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