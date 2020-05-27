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صنعاء - ياسمين الخيامي - أقتربت ساعة الحسم.. مدينة مأرب تشهد الآن أعنفَ الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات تملأ سماءها

اكدت مصادر محلية بمدينة مأرب سمع انفجارات عنيفة، مساء الثلاثاء، في مدينة مأرب.

ورجحت المصادر ان قصف صاروخي استهدفت احد المعسكرات التابعة لقوات الشرعية بالقرب من المدينة مركز محافظة مأرب.

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