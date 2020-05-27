شكرا لبحثكم عن خبر شبوة رجل يقتل أخوه .. (لهذا السبب) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن ظهر اليوم على قتل شقيقة بقرية محضرة اهل سليمان العوالق بعتق بشبوة. وقال مواطنون ان مواطن يدعى ن،ع اقدم على قتل شقيقه سالم واضافوا:خلافات عائلية تسببت بمقتل سالم برصاص شقيقه. واختتموا:سيتم تشييع سالم بعد صلاة العصر.

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