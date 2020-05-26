شكرا لبحثكم عن خبر مدير طيران اليمنية يوجه رسالة هامة الى العالقين في الخارج.. ما الذي جاء فيها؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية احمد مسعود العلواني ان طيران اليمنية ملتزمة بنقل مسافريها رغم الخسائر الكبيرة والتكاليف الباهظة التي ستتحملها.

ودعا العلواني الحكومة الى القيام بدورها في المساهمة بعودة العالقين.



وجاء في رسالته: رسالة إلى العالقين خارج اليمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يؤسفني جدا ان اكتب لكم هذه الكلمات من اجل توضيح الحقيقة وازاحة الستار عن اسباب توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية.. بعد ان التزمت بنقل العالقين منذ اول ايام الازمة العالمية المتعلقة بفيروس كورونا.

ولعل الجميع يتذكر التزام طيران اليمنية بنقل العالقين في الهند عندما اصدرت السلطات الهندية منع دخول الاجانب اراضيها والسماح لمن متواجد في اراضيها بالمغادرة.

استمرينا بالتشغيل وشغلنا رحلتين بدون حمولة من عدن إلى "مومباي" وكلف الخطوط الجوية اليمنية خسائر مالية كبيرة.. ولكن وتقديرا لوضع مسافرينا استمرينا حتى اصدرت الحكومة قرار حظر الطيران في منتصف شهر مارس وبدأ تنفيذه في ١٧ مارس ولمدة اسبوعين..

وعند ابلاغنا بهذا القرار كان ردنا للحكومة أن القرار سيكون كارثي على المسافرين.

وقتها كان القرار مؤقت حتى تتم الترتيبات

في مطارات الوصول لتجنب البلد نقل المرض.. واستمر التمديد على امل ان تتم الترتيبات لاستقبال العالقين

لذا فأن الخطوط الجوية اليمنية وكواجب اخلاقي ووطني

وانساني ملتزمة بنقل مسافريها رغم الخسائر الكبيرة والتكاليف الباهظة التي ستتحملها.

ونؤكد اننا نحن نواصل اتصالاتنا مع الحكومة من اجل البدء بالتشغيل ونطالب الحكومة كما وعدتنا بمساعدتنا ومساندتنا في هذه الخطوة الإنسانية.. وتم تكليف مدير الخطوط الجوية في الرياض بمتابعة هذا الملف والاتصال بالجهات ذات الاختصاص.



وفي الأخير نقدر معاناتكم ونعدكم اننا سنعيدكم.. وسنتكبد خسائر كبيرة من اجلكم باعتبار ان هذا واجب وطني وديني وانساني



مع خالص تحياتي

كابتن/ احمد مسعود العلواني

رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية

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