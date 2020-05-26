شكرا لبحثكم عن خبر المستفيد الوحيد من كورونا.. شاب مصاب يتزوج طبيبتہ (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المستفيد الوحيد من كورونا.. شاب مصاب يتزوج طبيبتہ (صورة) بالصورة المستفيد الوحيد من انتشار كورونا في العالم شاب مصاب بكورونا يتزوج طبيبتہ Advertisements أول #مريض مستفيداً من #كورونا دخل إلى المستشفى مصاباً وعازب ، وخرج منه متعافي #متزوج . #طبيبة تتزوج مريضها #مصر . #شكراً_كورونا #السجن_الصحي

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