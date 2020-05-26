شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة العلامة الحبيب علي المشهور بن حفيظ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة رئيس مجلس الإفتاء بمدينة تريم محافظة حضرموت العلامة الحبيب علي المشهور بن حفيظ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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واشار رئيس الجمهورية الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية ومكانته الاجتماعية التي جسدها خلال مشوار حياته في سبيل نشر الدعوة إلى الله وتعاليم الدين السمح المبني على الوسطية والاعتدال وخدمة مجتمعه وإصلاح ذات البين.

وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ،وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.