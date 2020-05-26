عاجل.. إصابة 3 سيدات بشظايا مقذوف حوثي بجازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أسفر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي الإيرانية من داخل اليمن سقط على منطقة سكنية بجازان السعودية، عن إصابة 3 سيدات.



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وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأوضح أن سقوط شظايا من المقذوف أدت إلى تضرر منزل وإصابة 3 نساء بإصابات خفيفة تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة.

ولفت إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات .