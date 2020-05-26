أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

اللواء بن بريك يُعزي في وفاة الداعية الإسلامي العلامة الحبيب علي المشهور بن حفيظ https://www.elyamnelaraby.com/482387/ المقدشي يطلع على سير العمليات العسكرية ضد الحوثيين في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/482391/ "إنجاز" يطلق البرنامج التدريبي الميداني “صيفي إنجاز“ بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/482395/ المنطقة العسكرية الثانية تداهم باعة القات في جول القراشم https://www.elyamnelaraby.com/482404/ بتوجيهات من القيادة الإماراتية.. ﺍﻟﻬﻼﻝ ‏الأحمر يغيث 90 ﺃﻟﻒ ﻳﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ https://www.elyamnelaraby.com/482412/ Advertisements باعوم:الحكومة تسخر كافة الإمكانات المتاحة لمجابهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/482419/ وفاة طبيب في مستشفى الرازي بأعراض كورونا بأبين https://www.elyamnelaraby.com/482420/ معمر الارياني: الحوثي يدير ملف كورونا على الطريقة الإيرانية ونحذر من جرائم ابادة جماعية https://www.elyamnelaraby.com/482433/ تسجيل أربع حالات مصابة بفيروس كورونا في تعز https://www.elyamnelaraby.com/482434/ توزيع 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة https://www.elyamnelaraby.com/482435/

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