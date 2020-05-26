توزيع 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,827 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



واشار المركز الى ان توزيع هذه المساعدات يأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات .

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