شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أربع حالات مصابة بفيروس كورونا في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، اليوم الثلاثاء، تسجيل أربع حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ، من اجمالي عشر حالات تم فحصها.



وذكر الناطق الرسمي بإسم اللجنة الدكتور احمد منصور، أنه تم فحص 10 حالات، 4 منها ايجابية، وعدد 6 حالات سالبة..مشيراً الى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في تعز حتى اليوم الثلاثاء، بلغت 32 حالة مصابة و 7 حالات وفاة وعدد 4 حالات تماثلت للشفاء..موضحا أن الحالات النشطة بلغت 21 حالة، حيث تتلقى العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي تحت ملاحظة فريق الاستجابة.

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