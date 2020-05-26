شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : بعد مقتل مدير أمن شبام بساعات .. مقتل وإصابة 8 أشخاص في حضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل ستة أشخاص وأصيب اثنين آخرين، إثر اشتباكات مسلحة على خلفية خلافات أسرية، بوادي وصحراء حضرموت “شرقي اليمن”.

وقال مصدر محلي إن اشتباكات مسلحة، اندلعت اليوم الثلاثاء، بين مسلحين من أسرتين من قبيلة آل علي بن سالم في منطقة حريضة بوادي حضرموت، أدت إلى مقتل 6 وجرح اثنين آخرين من الطرفين”.

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وأضاف المصدر أن الاشتباكات نشبت لأسباب وخلافات سابقة بين الجانبين.

وكان مدير أمن مديرية شبام، قد قتل مع ثلاثة من مرافقيه بعبوة ناسفة، صباح اليوم، في ظل فوضى أمنية تشهدها مناطق وادي وصحراء حضرموت.