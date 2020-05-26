شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصور.. التحالف يوزع هدايا عيدية لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزع تحالف دعم الشرعية عيدية للجيش الوطني مشاركاً بذلك فرحته ومعززاً مساره البطولي في إنقاذ الشعب اليمني وحماية مكتسباته ومؤكداً على المضي في طريق الخلاص من مشاريع الفوضى والتشرذم.

وفي سابقة هي الأولى منذ انطلاقة عاصفة الحزم، تم توزيع كميات كبيرة من المواد العينية كهدايا عيدية لمختلف افراد الجيش الوطني في كل انحاء اليمن.

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ويخوض الجيش الوطني معارك في مختلف الأصعدة وتمكن بعزيمة أفراده وخلفه تحالف دعم الشرعية من كسر شوكة الإنقلابيين الذين لايزالون وحتى اللحظة يرسلون هدايا العيد على شكل قذائف للأحياء السكنية لتحصد العديد من الأبرياء وخصوصا الأطفال.