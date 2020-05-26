شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يهدد التحالف بمواجهات عسكرية في حال السماح بدخول الجيش الوطني إلى العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس مايسمى بالجمعية الوطنية،القائم بأعمال رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الإدارة الذاتية تأكيده بالتزام المجلس الانتقالي باتفاق الرياض، وبشر بقرب تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب ورفض الحكومة الشرعية للإدارة الذاتية للجنوب التي قال انهم بدأوا بتنفيذها على مستوى المحافظات منذ ٢٠١٦ وأنها لا تتعارض مع بنود إتفاق الرياض.

وقال بن بريك أمس لقناة RT الروسية:ملتزمون بتنفيذ إتفاق الرياض رغم تقديمنا تنازلات كثيرة وتخلينا من أجله عن هدفنا الرئيسي لمرحلة معينة، ونحن ملتزمون وصادقون مع التحالف ونقاتل اليوم الإخوان المحتشدين من كل المناطق ضد الجنوب،ودفاعا عن عدن المعلنة كعاصمة للشرعية وبإمكانيات وقدرات محدودة جدا وبدون غطاء جوي ولن نتراجع لنثبت للتحالف ماسبق تحذيرنا لهم .

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وقتالهم لنا اليوم مع الأسف باسلحة التحالف ورفضه تنفيذ إتفاق الرياض .

واكد بن بريك ان الإنتقالي يتلقى دعما معنويا من روسيا ويحضي بدعم السعودية والإمارات وكل دول التحالف العربي وان للمجلس اذرع وتواجد في وادي حضرموت وشبوه وكل المناطق وان المقاومة العسكرية المسلحة التي دعا إليها قائمة ولكن بعيدا عن الإعلام.

واختتم بن بريك تصريحاته بأن قوات الانتقالي لن تسمح لقوات الجيش الوطني ان يدخلون عدن حتى لو دخل الانتقالي في حرب مع التحالف .