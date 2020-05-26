شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى آزال ينفي وفاة مالكه الدكتور الوجيه ويرفض إرهاب المجتمع بالاخبار الكاذبة ..!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مستشفى آزال ينفي وفاة مالكه الدكتور الوجيه ويرفض إرهاب المجتمع بالاخبار الكاذبة ..!!

أعلنت ادارة مستشفى آزال بالعاصم صنعاء على صفحتها في الفيس بوك ان المستشفى مستمراً في عمله لتقديم خدماتة الطبية والصحية ..

ونفى الدكتور احمدالوجيه في صفحة المستشفى بالفيس بوك نفياً قاطعا ماورد في تلك الاخبار بخصوص وفاتة بوباء كورونا ..

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وأستغرب من نشر وتدوال أخبار غير صحيحة وكاذبة دون الإستناد لمصادر حقيقية ومسئولة ومطلعة أومقربة وعليمة وفق مقتضيات المهنية الصحفية والامانة الاعلامية لمن يحرر وينشر ويتدوال مثل هكذا اخبار عارية عن الصحة ..

واستنكر نشر مثل هكذا اخبار كاذبة تسعى لبث الرعب والاشاعات بين الناس ..

معتبراً ذلك جريمة اخلاقية وقانونية وتهدد الامن والسلم الاهلى والمجتمعي برمته ..

ولفت الى ان هذه المواقع غير المسؤلة واخبارها الكاذبة استهدفت النيل من شخصيتة وارهاب واقلاق اسرته واقاربه وزملائه ومحبيه وكذلك التاثير والنيل من سمعة مستشفى آزال بأمانة العاصمة ..