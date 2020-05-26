شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهام..المملكة تثلج صدور كل سكان العالم وتعلن رسميا عن العلاج الفعال للقضاء على فيروس كورونا القاتل وبيعه في كل الصيدليات ..شاهد صورة واسم العلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهام..المملكة تثلج صدور كل سكان العالم وتعلن رسميا عن العلاج الفعال للقضاء على فيروس كورونا القاتل وبيعه في كل الصيدليات ..شاهد صورة واسم العلاج

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