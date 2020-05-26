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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: وزارة الصحة بصنعاء تطلق تحذير عاجل لجميع المواطنين وتكشف عن أمر خطير جداً

حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء من حساب مزور على موقع التدوين المصغر “تويتر” ينتحل اسمها وصفتها لنشر الشائعات والأكاذيب.

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة في تصريح صحفي قبل قليل، إن الحساب المزور يحمل اسم “المركز الوطني للوقاية من الأوبئة” على موقع تويتر.

وأكد المصدر أن الحساب المزور لا يتبع أي جهة رسمية ولا يحمل أي مصداقية في منشوراته.