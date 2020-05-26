شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدو القصر الفاخر الذي أهداه محمد بن سلمان لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب .. بلغت قيمته 300 مليون دولار .. وشكله من الداخل لا يمكن لعقل الانسان ان يتخيله ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين التهامي - أثارت تسريبات سياسية خطيرة جدلا واسعا في السعودية، بعدما كشفت عن فضيحة من العيار الثقيل، بطلها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حيث أهدى هذا الأخير قصرا فاخرا لابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، والذي يقدّر ثمنه بأزيد من 300 مليون دولار.

وحسب ذات التسريبات، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرض قصرا فاخرا، كان قد اشتراه بفرنسا منذ سنتين بأزيد من 300 مليون دولار، كهدية لابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وفق ما كشف عنه حساب شهير بتسريباته السياسية على موقع “تويتر”.

وقال ذات الحساب في تغريدته على “تويتر”: “تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين، هذا القصر تم عرضه قبل عدة أيام وهناك حديث أن من سوف يشتري هذا القصر هي إيفانكا ابنة ترامب”، مرجحا أن يكون هدف بن سلمان من عملية “البيع الوهمية”، هي تقديم القصر هدية لإيفانكا ترامب، دون أن تسبب إحراجا للرئيس الأمريكي، ويتم اعتبارها رشوة من قبل السعودية.

#خبر_سري

▫️تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين؟



▫️هذا القصر تم عرضه للبيع قبل عدة ايام،

وهناك حديث ان من سوف يشتري القصر هي #ايفانكا ابنة ترامب



▫️#ولكن

لماذا برأيكم عرض بن سلمان قصره في فرنسا للبيع،

ماسبب ذلك؟ pic.twitter.com/8A7cI3sETz — الرادع القطري (@RQ_QATAR) April 29, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40"> الرادع القطري @RQ_QATAR #خبر_سري

تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين؟ هذا القصر تم عرضه للبيع قبل عدة ايام،

وهناك حديث ان من سوف يشتري القصر هي #ايفانكا ابنة ترامب #ولكن

لماذا برأيكم عرض بن سلمان قصره في فرنسا للبيع،

ماسبب ذلك؟ #خبر_سري

▫️تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين؟



▫️هذا القصر تم عرضه للبيع قبل عدة ايام،

وهناك حديث ان من سوف يشتري القصر هي #ايفانكا ابنة ترامب



▫️#ولكن

لماذا برأيكم عرض بن سلمان قصره في فرنسا للبيع،

ماسبب ذلك؟ pic.twitter.com/8A7cI3sETz Advertisements — الرادع القطري (@RQ_QATAR) April 29, 2020 /photo/1 #خبر_سري

▫️تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين؟



▫️هذا القصر تم عرضه للبيع قبل عدة ايام،

وهناك حديث ان من سوف يشتري القصر هي #ايفانكا ابنة ترامب



▫️#ولكن

لماذا برأيكم عرض بن سلمان قصره في فرنسا للبيع،

ماسبب ذلك؟ pic.twitter.com/8A7cI3sETz — الرادع القطري (@RQ_QATAR) April 29, 2020 /photo/1 /photo/1/photo/1 ٢٠٥ #خبر_سري

▫️تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين؟



▫️هذا القصر تم عرضه للبيع قبل عدة ايام،

وهناك حديث ان من سوف يشتري القصر هي #ايفانكا ابنة ترامب



▫️#ولكن

لماذا برأيكم عرض بن سلمان قصره في فرنسا للبيع،

ماسبب ذلك؟ pic.twitter.com/8A7cI3sETz — الرادع القطري (@RQ_QATAR) April 29, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40">

وقد أثار هذا الخبر موجة سخط عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث استنكر نشطاء سعوديون ما أقدم عليه ولي العهد محمد بن سلمان في الوقت الذي تعاني فيه السعودية من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تمر هذه الأيام من أزمة اقتصادية غير مسبوقة جراء الانهيار الصاروخي لأسعار النفط، ناهيك عن عجزها المهول في تدبير جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، سبق لوزير المالية السعودي أن أعلن أن المملكة تعتزم اقتراض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام، وسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها، لتمويل عجز في الميزانية ناتج عن هبوط أسعار النفط بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.