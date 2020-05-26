محمد العرب: يؤكد مصرع رئيس جهاز المخابرات العسكرية الحوثية ويكشف عن مكان تواجد جثته

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مراسل قناتي العربية والعربية الحدث الإعلامي محمد العرب، مصرع رئيس جهاز المخابرات العسكرية الحوثية المدعو أبوعلي الحاكم.

وأوضح العرب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية تويتر رصدها محرر صحيفة ( عدن الغد)

أن ابو علي يقبع في المشرحة جثة هامدة ممزقة بالرصاص.

واضاف العرب أن مليشيات الحوثي ستعلن عن مقتل الحاكم “رغما عن انفها”.

في المشرحة يقبع الان ذلك القاتل الذي تسبب في مقتل الالاف من اليمنيين….جثة هامدة ممزقة بالرصاص ستعلن المليشيات عنه رغما عن انفها

وتاتي تغريدة العرب هذه بعد أيام من تغريدات سابقة توضح خبر مصرع ابوعلي الحاكم، فيما لم تنفي المليشيا الحوثية خبر مقتل رئيس جهاز استخباراتها العسكرية حتى اللحظة.

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