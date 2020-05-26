واشنطن تحذر من كارثة في حدود اليمن على البحر الأحمر "تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الولايات المتحدة من وضع ناقلة صافر لخزن النفط الآخذة حالتها بالتدهور قبالة ميناء راس عيسى على البحر الأحمر والتي يسيطر عليها الحوثيون، مطالبة الأخيرين بفحصها قبل فوات الآوان.

وجاء في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في اليمن عبر حسابها في "تويتر"، أن حالة ناقلة تخزين النفط صافر التي يسيطر عليها الحوثيين آخذة في التدهور، وقد يحدث ذلك تسربا كارثيا في البحر الأحمر.



وخلال العامين الماضيين زادت المخاوف من احتمال انفجارها وتسرّب أكثر من مليون برميل نفط إلى المياه.وأضافت السفارة: "منع الحوثيون ولسنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة. ينبغي على الحوثيين السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان".

وترسو سفينة صافر على بعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ولم يجر للسفينة أي صيانة منذ عام 2014، حيث عطل انقلاب الحوثيين العملية الروتينية والدورية التي اعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي عند الحاجة لذلك.

وتتعرض صافر للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، وهناك احتمال لانفجارها في أي لحظة جراء انحباس الغازات من النفط الخام الخامل لسنوات.

US Embassy to Yemen السفارة الامريكية في اليمن ✔@USEmbassyYemen Advertisements إن حالة ناقلة تخزين النفط (صافِر) التي يسيطر عليها الحوثيين آخذةٌ في التدهور، وقد يُحدثُ ذلك تسربًا كارثيًا في البحر الأحمر. منع الحوثيون ولسنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة. ينبغي على الحوثيين السماح باجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان. ٦:٠٠ م - ٢٣ مايو ٢٠٢٠ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٢٥٣ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

المصدر: وكالات، عكاظ