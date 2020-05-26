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يزيد بن سلمان - شبوة - كورونا تصيب قيادي اشتراكي كبير متحوث

اصيب القيادي الاشتراكي البارز سلطان السامعي بفيروس كورونا بحسب ما افادت مصادر طبية لصحيفة عدن الغد.

وقالت المصادر ان السامعي المتحوث نقل للعلاج باحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر فان حالة السامعي مستقرة.

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