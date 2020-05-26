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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باعوم:الحكومة تسخر كافة الإمكانات المتاحة لمجابهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ان الحكومة تسخر كافة الإمكانات المتاحة لمجابهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقوم بالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لمساندة الجهود الحكومية في هذا المجال.
وقال الوزير باعوم في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبا)"بناء على التنسيق والتواصل مع المنظمات الأممية، والدعوات التي وجهتها الحكومة للمجتمع الدولي لدعم القطاع الصحي، سيصل فريق خبراء أولي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غد الخميس مكون من الدكتور نيكولاس ماكوه بريطاني الجنسية، والدكتور ماركوس هوتل الماني الجنسية، للبدء في التخطيط لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة وباء كورونا بسعة 100 سرير".
وأضاف وزير الصحة "أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بالتعاقد مع شركة (اسبن ميديكال) وهي شركة مزود عالمي لحلول الرعاية الصحية الطارئة- للبدء في الوحدة الطبية المتكاملة لعلاج واستقبال حالات الإصابة بكورونا، متضمنة وحدة عناية مركزة".
ولفت باعوم، الى أن وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن ستقوم باستقبال الفريق وستقدم له كافة التسهيلات لتمكينه من اداء مهامه..مجدداً التزام الحكومة بتقديم كل اوجه الدعم والمساندة للمنظمات الاممية والإقليمية لتنفيذ برامجها واعمالها في اليمن..مؤكداً ان التنسيق مستمر مع المانحين والمنظمات في دعم القطاع الصحي ومساندته للاستمرار بتقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الاستنثانية الراهنة جراء انتشار للأوبئة والحميات وخصوصاً فيروس كورونا في عدد من المحافظات.
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