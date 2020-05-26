شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاجم أسد مفترس سيدة مسلمة في احدى الدول الافريقية اثناء أدائها للصلاة ، بحسب ما ذكرة مقطع فيديو متداول على اليوتيوب . واتخذت السيدة مكان بعيد في إحدى الغابات لأداء الصلاة ، لكنها شاهد اسد يقترب منها بشكل مفاجئ ، وبعد حوار مع نفسها قررت ان تواصل الصلاة مستعينة بالله ومتوكلة عليه . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * هذا المشهد الفاضح "لروجينا" تم حذفه من مسلسل البرنس... شاهد * أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو) * عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد * صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبروها اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة ) * عاجل : وفاة فنانة خليجية شهيرة قبل ’’ليلة الدخلة’’ بساعات.. والسبب ’’صادم’’ لجميع النساء (تفاصيل + صورة) * قناة الجزيرة تصدم السعوديين وتنشر صورة غير لائقة لــ محمد بن سلمان برفقة إيفانكا ترامب... شاهد * هل شاهدتم زوجة ملك البحرين من قبل.. سوف تنصدمون عند مشاهدة هذا الفيديو.. كأنها حورية تمشي على الارض Advertisements * نجمة مسلسل باب الحارة "كندة حنا" تنشر صورة فاضحة وتكشف عن تفاصيل حساسة من جسدها.. شاهد * جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور * الممثل محمد رمضان ينشر لأول مرة صورة زوجته، والمتابعين في ذهول من شدة جمالها.. كأنها حورية تمشي على الارض.. شاهد * الأميرة المتمردة التي قلبت الموازين بالسعودية .. شاهد كيف تعيش زوجة الأمير الوليد بن طلال ..الفاتنة التي سرقت قلبه وماله..«فيديو» * شاهد أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو» • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وقد استمر الاسد بالاقتراب من السيدة وهي مازالت تصلي ، وعندما اوشك على الوصول إليها تفاجئت بصوت "رصاصة" ، وفوجئت عندما شاهدت الأسد قد سقط بجوارها مضرجا بدمائة . وعند انتهائها من الصلاة ، وبحثها عن مصدر الرصاصة التي اصابت الأسد ، وجدت صيادا كان يراقبها من بعيد واطلق النار على الأسد عندما شاهدة يتوجه نحوها لافتراسها .

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