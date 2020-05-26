شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. الكشف عن ثلاثة ملفات تناقشها السعودية مع الانتقالي في الرياض تخص الجنوب وعدن تجني اولى الثمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. الكشف عن ثلاثة ملفات تناقشها السعودية مع الانتقالي في الرياض تخص الجنوب وعدن تجني اولى الثمار

قال الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، إن لقاءات قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي مع القيادة السعودية مستمرة، مشيرًا إلى أنها تحظى برعاية عالية. وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "لقاءات قيادة المجلس الانتقالي مع القيادة السعودية ما زالت مستمرة وتحظى برعاية عالية وتناقش ثلاثة ملفات الإنساني والاقتصادي والسياسي". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: طارق عفاش وزيرا للدفاع وشلال شايع وزيرا للداخلية، والزبيدي ينال هذا المنصب الرفيع ويقهر الرئيس هادي الذي سيظل رئيسا ولكن بدون اي صلاحيات عاجل وخطير جدا..الملك سلمان وولي عهده يصعقون ابناء الجنوب ويرفضون استقبال عيدروس الزبيدي ويحتجزونه في هذا المكان رغما عن انفه لهذا السبب الصادم عاجل:السعودية تدق ساعة الصفر وتحرك قوة جبارة وتنضم لقوات هادي بسلاح فتاك ومخيف للقضاء على الانتقالي ( صورة للسلاح المرعب الذي يستخدم لاول مرة ) Advertisements عاجل: فضيحة مدوية لاتخطر على البال للرئيس هادي والجنرال الاحمر قهرت كل اليمنيين وجعلتهم يكرهونهم ويتمنون موتهم، حتى الملك سلمان تقزز من عملهم الخسيس عاجل: وزير في الشرعية يباغت الجميع بحقيقة صادمة لا تخطر على البال ويعلن رسميا الاطاحة بالرئيس هادي والجنرال الاحمر سلميا ووضعهما قيد الاقامة الجبرية عاجل..الجنرال الاحمر ينقلب على الرئيس هادي ويتهمه بالخيانة الكبرى ويعلن أمر خطير ارعب الجنوبيين..وقيادات الانتقالي يتوعدون بدفنه حيا اذا حاول اقتحام عدن عاجل وخطير:فقط لأبناء المحافظات الجنوبية..هاني بن بريك يصعق الجميع ويعلن عن مكافئة كبيرة قدرها مليون درهم عدا ونقدا لأي جنوبي يقوم بهذا العمل وأضاف: "من نجاحات الملف الإنساني الإفراج عن المنحة من شحنات وقود الكهرباء التي أوقفتها اللوبيات وستظهر نجاحات الزيارة تباعًا بإذن الله".

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