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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. عمليات الطوارئ تعلن ما بدأ تنفيذه قبل قليل في هذه الأحياء بالعاصمة صنعاء وتوجه دعوة هامة لسكان الحارات (أسماء)

بدأت في عدد من أحياء مديريات الثورة ومعين وشعوب والسبعين بأمانة العاصمة أعمال الرش والتعقيم المسائي المساند للإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ بأمانة العاصمة عبدالوهاب شرف الدين أن أعمال الرش والتعقيم المسائي يستهدف ضمن البرامج الطارئة المساندة في مرحلته الأولى الأحياء ذات الكثافة السكانية بمديريات الثورة ومعين وشعوب والسبعين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: طارق عفاش وزيرا للدفاع وشلال شايع وزيرا للداخلية، والزبيدي ينال هذا المنصب الرفيع ويقهر الرئيس هادي الذي سيظل رئيسا ولكن بدون اي صلاحيات عاجل وخطير جدا..الملك سلمان وولي عهده يصعقون ابناء الجنوب ويرفضون استقبال عيدروس الزبيدي ويحتجزونه في هذا المكان رغما عن انفه لهذا السبب الصادم عاجل:السعودية تدق ساعة الصفر وتحرك قوة جبارة وتنضم لقوات هادي بسلاح فتاك ومخيف للقضاء على الانتقالي ( صورة للسلاح المرعب الذي يستخدم لاول مرة ) Advertisements عاجل: فضيحة مدوية لاتخطر على البال للرئيس هادي والجنرال الاحمر قهرت كل اليمنيين وجعلتهم يكرهونهم ويتمنون موتهم، حتى الملك سلمان تقزز من عملهم الخسيس عاجل: وزير في الشرعية يباغت الجميع بحقيقة صادمة لا تخطر على البال ويعلن رسميا الاطاحة بالرئيس هادي والجنرال الاحمر سلميا ووضعهما قيد الاقامة الجبرية عاجل..الجنرال الاحمر ينقلب على الرئيس هادي ويتهمه بالخيانة الكبرى ويعلن أمر خطير ارعب الجنوبيين..وقيادات الانتقالي يتوعدون بدفنه حيا اذا حاول اقتحام عدن عاجل وخطير:فقط لأبناء المحافظات الجنوبية..هاني بن بريك يصعق الجميع ويعلن عن مكافئة كبيرة قدرها مليون درهم عدا ونقدا لأي جنوبي يقوم بهذا العمل وأشار إلى أن أعمال الرش والتعقيم تنفذها فرق وزارة الاتصالات ومكتبي الزراعة والنظافة بالأمانة وتستهدف أحياء مذبح الشمالي والجنوبي، السنينة الشمالي والجنوبي، سواد حنش، محوى الرماح، الحصبة، الروني، مازدا، الجراف الغربي، هبرة، سبأ، السبعين، الجرداء، القلفان، الرحاب وبيت معياد والسبعين”. ودعا شرف الدين العقال ومشائخ الأحياء والساكنين بالأحياء والحارات إلى التعاون مع فرق الرش والتعقيم في الأحياء المستهدفة وتسهيل أعمالها الصحية والبيئية.

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