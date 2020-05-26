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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. مسلحو «الإنتقالي» يدوسون العلم السعودي وسط مدينة عدن (صورة)

قام مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، أمس بدوس العلم السعودي وسط مدينة عدن .



وقال شهود عيان لـ «أحداث نت» أن عناصر من مليشيات الانتقالي قامت بإنزال العلم الذي كان يرفعه مع العلم اليمني ، وزراء في حكومة شباب واطفال اليمن، وعدد من المواطنين، ووضعه على الأرض ثم الدوس عليه بالأحذية.

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وعبروا عن إدانتهم واستنكارهم لهذا السلوك الهمجي الذي تسلكه مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً.

وختموا " حتى كلمة التوحيد الموجودة على العلم السعودي لم يراعوها من شدة حقدهم على المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا".

هذا وكانت أطقم تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قد قامت أمس، بالاعتداء بالضرب على عددا من الوزراء في حكومة شباب وأطفال اليمن واختطافهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

كما قامت أطقم الانتقالي بأنزال العلم اليمني والعلم السعودي ودهسهما بالاقدام ، أثناء قيام الوزراء بحملة توعوية وتوزيعهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا في عدن.