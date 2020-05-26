شكرا لبحثكم عن خبر زعيم الحوثيين: تم إدخال كورونا الى اليمن تهريب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أرجع زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، السبت 23 مايو/أيار، سبب تفشي فيروس "كورونا" في اليمن، إلى "أن عملية الضبط للمنافذ والدخول والخروج لم تتم بالشكل المطلوب".

وأكد ”الحوثي“، في كلمة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أنه "كان هناك ضغط كبير جدا في منافذ الدخول وعملية تهريب".

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وشدد على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا، والالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء دون فزعٍ وترويع"، مشيراً إلى "أن الحالة المعنوية من أهم متطلبات مواجهة الوباء ويجب أن تكون عالية جدًّا".

وفي الوقت الذي تعاني مناطق سيطرة الجماعة من تفشي مرعب لفيروس كورونا، دعا ”الحوثي“، أنصاره إلى التحشيد ودعم جبهات القتال في مواجهة التحالف العربي الذي قال إن أمريكا تشرف على عملياته، مشددا على ضرورة ان ”تكون وتيرة التحشيد وتيرة نشطة وقوية".

كما دعا إلى "الاهتمام بالإنتاج الداخلي والاهتمام المستمر بالزراعة وعدم استهلاك ما بقي من المزارع في القات، والحرص على زراعة المحاصيل كالحبوب".