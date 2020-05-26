شكرا لبحثكم عن خبر إصابة أحد أعضاء "المجلس السياسي" الحوثي بفايروس كورونا.. من يكون؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مسؤولة، الاثنين 25 مايو 2020م، عن إصابة عضو في المكتب السياسي الأعلى التابع للحوثيين، بفايروس “كورونا” “كوفيد-19” بالعاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر وكالة خبر، أن القيادي الحوثي سلطان السامعي أصيب بفايروس “كورونا” “كوفيد-19” بعد إرسال جناح في المليشيات أحد المصابين لمقابلته خلال الأيام الماضية.

وكانت مليشيات الحوثي بصنعاء كلفت مؤخرا “جهاز الأمن الوقائي”- المنضوية تحته أجهزة الاستخبارات- التابع لها بإدارة قضية الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

وادان المركز الأميركى للعدالة (ACJ)، منظمة غير حكومية، تكليف سلطات صنعاء “جهاز الأمن الوقائي” -المنضوية تحته أجهزة الاستخبارات- بإدارة قضية الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة كورونا باعتباره “خطرا أمنيا” يهدد وجود الجماعة، بدل اعتباره خطرا يشكل تهديداً وجوديا لحياة الآلاف من أبناء الشعب اليمني.

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