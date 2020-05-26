- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "إنجاز" يطلق البرنامج التدريبي الميداني “صيفي إنجاز“ بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
الخليج 365 - المكـلا
يطلق معهد إنجاز للتدريب والتأهيل بالمكلا، قريبا البرنامج التدريبي الميداني “صيفي إنجاز“، الذي يهدف لإخراط المتدربين في سوق العمل وتنمية مهاراتهم بشكل نوعي.
ويعد برنامج صيفي إنجاز، البرنامج الأول من نوعه على مستوى محافظة حضرموت ومدينة المكلا، إذ يمكن المتدرب من التعامل باحتراف مع مجالات مختلفه من ضمنها: صيانة الجوالات، المختبرات، اللحام، صيانة آلات التصوير، المونتاح، والكثير من المجالات الأخرى.
الجدير ذكره، أن معهد إنجاز للتدريب والتأهيل بالمكلا، نفذ خلال الفترة الماضية، برامج متنوعة عبر الشبكة العنكبوتية وذلك من ضمن إجراءات السلامة للحفاظ على الطلبة من انتشار الأوبئة والأمراض التي يشهد العالم من جهة، ولشغل الطلبة بما ينفعهم وينمي مهاراتهم خلال هذه الفترة من جهة أخرى
كانت هذه تفاصيل خبر "إنجاز" يطلق البرنامج التدريبي الميداني “صيفي إنجاز“ بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.