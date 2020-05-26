"إنجاز" يطلق البرنامج التدريبي الميداني “صيفي إنجاز“ بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

يطلق معهد إنجاز للتدريب والتأهيل بالمكلا، قريبا البرنامج التدريبي الميداني “صيفي إنجاز“، الذي يهدف لإخراط المتدربين في سوق العمل وتنمية مهاراتهم بشكل نوعي.



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ويعد برنامج صيفي إنجاز، البرنامج الأول من نوعه على مستوى محافظة حضرموت ومدينة المكلا، إذ يمكن المتدرب من التعامل باحتراف مع مجالات مختلفه من ضمنها: صيانة الجوالات، المختبرات، اللحام، صيانة آلات التصوير، المونتاح، والكثير من المجالات الأخرى.

الجدير ذكره، أن معهد إنجاز للتدريب والتأهيل بالمكلا، نفذ خلال الفترة الماضية، برامج متنوعة عبر الشبكة العنكبوتية وذلك من ضمن إجراءات السلامة للحفاظ على الطلبة من انتشار الأوبئة والأمراض التي يشهد العالم من جهة، ولشغل الطلبة بما ينفعهم وينمي مهاراتهم خلال هذه الفترة من جهة أخرى