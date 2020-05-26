المقدشي يطلع على سير العمليات العسكرية ضد الحوثيين في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم، على سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف .



وترأس المقدشي خلال زيارته اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وعددا من قادة الألوية والوحدات العسكرية، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الحكومية .

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وخلال الاجتماع ، استمع الفريق المقدشي من القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي إلى تقرير تفصيلي حول العمليات الميدانية..مُشيداً ببطولات وتضحيات قادة وأبطال القوات المسلحة في معركة الكفاح الوطني لاستكمال دحر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية .. مشيراً أن تلك البطولات والتضحيات ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية وتتوارثها الأجيال المتعاقبة.

كما أشاد وزير الدفاع بما يتمتع به أبطال الجيش الوطني من معنويات عالية وجاهزية وكفاءة قتالية متميزة ..

وجدّد الفريق المقدشي ،المضي على درب الشهداء وعلى أهداف وقيم ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين والسير نحو تحقيق كامل الأهداف المنشودة مهما كانت التضحيات .. مؤكداً أن مؤسسة الوطن الدفاعية لن تحيد ولن تميل عن العهد، وستظل حامية الوطن وثوابته وحارسة مكتسباته.

كما أشاد وزير الدفاع بالالتفاف القبلي الكبير حول الدولة والقيادة الشرعية والجيش الوطني..مثمناً الوقفة العروبية الأخوية للأشقاء في دول التحالف العربي الداعم الشرعية لمساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته وامنه واستقراره والتضحيات التي تبذلها القوات المشتركة لإسناد القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة