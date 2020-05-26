شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب تضع خططا لمعاقبة الصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن الصين خذلت العالم بشأن جائحة كورونا، متوعدا بحساب عسير لها بعد تسببها بأضرار كبيرة حول العالم.

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وتابع بنس بأن إدارة ترامب تضع خططًا لمعاقبة الحزب الشيوعي الصيني على أفعاله، مضيفا أن الصين ومنظمة الصحة العالمية أضرتا بقدرة العالم على الإستعداد والإستجابة للوباء بتضليل وحجب المعلومات الحيوية.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الصين خذلت العالم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية موضحا بأنها لم تسمح حتى لموظفي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركيين بالدخول الى الصين حتى منتصف فبراير.