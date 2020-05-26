شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الحوثي يهدد اسرائيل ويعلن عن خطته لتحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي (صورة + ابرز النقاط) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضمن مساعي جماعة الحوثي وتسويقها للاكاذيب لتضليل اتباعها عن عزمهم لتحرير فلسطين وتهديدهم لأمن اسرائيل واسترداد الاراضي العربية.

حيث وضعت جماعة الحوثي خطة عملية لتحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي

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ونشرت صحيفة "المسيرة" الحوثية نقاط الخطة التي اعدها الحوثي لتحرير فلسطين..

وكان في ابرز النقاط اعداد قوة قتالية خاصة بفلسطين من كل التشكيلات والعتاد ,تجهيز برنامج تدريب ومناورات مشتركة لهذه القوة , تفعيل العقيدة العسكرية بمواجهة العدو الاسرائيلي .

وفي سياق متصل سخر ناشطون يمنيون من اعداد الحوثي لخطة تحرير فلسطي.

واجمع الناشطون بأن وسائل الاعلام الحوثية لا زالت مستمرة في استفزاز اليمنيين والعرب من خلال تداعياتهم للمواجهة مع اسرائيل وامريكا .