شكرا لمتابعة خبر عن قوات الشرعية : تحقق انتصارات ميدانية بجبهتي مأرب والبيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية، فجر الاحد 24 مايو/ أيار 2020م، من السيطرة على موقعا هاما ونقطة حوثية، فضلا عن مصرع العشرات من عناصرها بينهم قيادات ميدانية، بجبهتي مأرب والبيضاء، شرقي اليمن.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، شهدت آخر التطورات الميدانية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب مصرع عدد من عناصر الحوثي، بينها قيادي ميداني يدعى "الحسين إسماعيل الكبسي".

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ووفقا للمصادر، نفقت دفعة تحشيد حوثية جديدة، بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية، بعد ان دفعت بها جماعة الحوثي الاحد نحو جبهة صرواح.

وفي محافظة البيضاء، جنوبي مأرب، وإثر مواجهات عنيفة خاضها الطرفين، قتل قيادي حوثي يدعى "علي محمد المرتضى" ويكنى "ابو غالب"، في جبهة قانية الوهبية.

وذكرت مصادر اعلامية، بان "ابو غالب"، ينحدر من محافظة ذمار، وسبق ان قتل نجليه "نجم الدين، وعبدالحميد"، في ذات الجبهة اثناء قتالهما مع جماعة الحوثي.

وفي جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، تمكنت القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية، من اقتحام موقع عرقوب ‎العقلة والسيطرة على النقطة التابعة له، ومصرع جميع عناصر الحوثي التي كانت تتواجد فيه.

وتواصل جماعة الحوثي تصعيدها العسكري ودفعها بتحشيدات بشرية كبيرة الى مختلف الجبهات، في دلالة واضحة على نوايا الاستمرار بخروقاتها لاعلان قوات التحالف العربي لوقف اطلاق النار.