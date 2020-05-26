شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سبحان مغير الأحوال .. لن تصدقو كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل في عام 1996م ..(شاهدو الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اثناء مشاركتها في أغنية "ياقصص" للفنانة جوليا بطرس . الفيديو الذي يعود تاريخه إلى عام 1995م تظهر فيه الفنانة هيفاء وهبي وهي تؤدي دور "الكومبارس" في اغنية الفنانة ليلى بطرس ، وذلك قبل أن تشق طريقها إلى عالم الشهرة . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد * صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبروها اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة ) * عاجل : وفاة فنانة خليجية شهيرة قبل ’’ليلة الدخلة’’ بساعات.. والسبب ’’صادم’’ لجميع النساء (تفاصيل + صورة) * قناة الجزيرة تصدم السعوديين وتنشر صورة غير لائقة لــ محمد بن سلمان برفقة إيفانكا ترامب... شاهد * هل شاهدتم زوجة ملك البحرين من قبل.. سوف تنصدمون عند مشاهدة هذا الفيديو.. كأنها حورية تمشي على الارض * نجمة مسلسل باب الحارة "كندة حنا" تنشر صورة فاضحة وتكشف عن تفاصيل حساسة من جسدها.. شاهد * جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور * الممثل محمد رمضان ينشر لأول مرة صورة زوجته، والمتابعين في ذهول من شدة جمالها.. كأنها حورية تمشي على الارض.. شاهد Advertisements * الأميرة المتمردة التي قلبت الموازين بالسعودية .. شاهد كيف تعيش زوجة الأمير الوليد بن طلال ..الفاتنة التي سرقت قلبه وماله..«فيديو» * شاهد أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو» * المخابرات السعودية تسرب صورة مثيرة لمذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" .. والاخيرة تعترف انها حقيقية وتكشف التفاصيل الصادمة .. شاهد * على قناة الBBC .. اول ظهور علني لزوجة الأمير محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي .."شاهد الفيديو" * تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد * أجمل زوجة أردنية تذهل جورج قرداحي في برنامج المسامح كريم وتجعله غير قادر على الكلام.. وقناة MBC تتدخل وتنقذ الموقف... شاهد الفيديو * فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وتمكنت هيفاء وهبي ان تؤدي الدور كما هو مطلوب منها ، تظهر بالفيديو وهي تتمايل خلف الفنانة ليلى بطرس وتُتمتم بكلمات الأغنية . يذكر ان هيفاء وهبي اشتهرت في بداية الالفينيات وذلك بعد ظهورها في برنامج "هالة شو" الذي كانت تقدمة هالة سرحان ، واشتهرت في تلك الحلقة من خلال اغنيتها "وحدي " ونالت استحسان الشارع العربي ، وشقت بعدها طريقها في عالم الغناء .

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