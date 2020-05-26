شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صور الزوجة الأولى للفنان محمد رمضان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. كانت جميلة وفاتنة وترتدي الحجاب .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة الزوجة الأولى للفنان المصري محمد رمضان.

وفي ردهم على صورة جديدة نشرها محمد رمضان مع زوجته الثانية وأولاده بمناسبة عيد ميلاده، قام مغردون بنشر صورة زوجته الأولى والتي كانت ترتدي الحجاب، وهما يحملان ابنتهما “حنين”، حيث كان في عمر الـ23 عامًا.

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وكان “رمضان” قد نشر صورة تجمعه بزوجته الثانية نسرين عبدالفتاح وأولاده حنين، علي، كنز.

وإبنته حنين هي من زوجته الأولى، التي إرتبط بها في العام 2008 أي عندما كان بعمر الـ 20.

يُشار إلى ان زواج الفنان محمد رمضان الأول استمر لمدة 4 سنوات وانتهى بالانفصال عام 2012، وبنفس العام ارتبط الفنان المصري بزوجته الثانية نسرين وأنجب منها علي وابنته الثانية كنز.