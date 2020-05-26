شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : وفاة فنانة خليجية شهيرة قبل ’’ليلة الدخلة’’ بساعات.. والسبب ’’صادم’’ لجميع النساء (تفاصيل + صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار وفاة شابة كويتية، قبل يوم واحد من حفل زفافها، حالة من الجدل، خصوصا بعد الإشتباه، بأن حبوب التخسيس التي تروج لها أحد “الفاشينيستات”، هي السبب في الوفاة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قصة وفاة الفتاة، والتي تدعى فاطمة الزهراء “21 سنة”، بعد تناولها حبوب للتنحيف،

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد

* صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبروها اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة )

* عاجل : وفاة فنانة خليجية شهيرة قبل ’’ليلة الدخلة’’ بساعات.. والسبب ’’صادم’’ لجميع النساء (تفاصيل + صورة)

* قناة الجزيرة تصدم السعوديين وتنشر صورة غير لائقة لــ محمد بن سلمان برفقة إيفانكا ترامب... شاهد

* هل شاهدتم زوجة ملك البحرين من قبل.. سوف تنصدمون عند مشاهدة هذا الفيديو.. كأنها حورية تمشي على الارض

* نجمة مسلسل باب الحارة "كندة حنا" تنشر صورة فاضحة وتكشف عن تفاصيل حساسة من جسدها.. شاهد

* جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور

* الممثل محمد رمضان ينشر لأول مرة صورة زوجته، والمتابعين في ذهول من شدة جمالها.. كأنها حورية تمشي على الارض.. شاهد

Advertisements

* الأميرة المتمردة التي قلبت الموازين بالسعودية .. شاهد كيف تعيش زوجة الأمير الوليد بن طلال ..الفاتنة التي سرقت قلبه وماله..«فيديو»

* شاهد أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو»

* المخابرات السعودية تسرب صورة مثيرة لمذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" .. والاخيرة تعترف انها حقيقية وتكشف التفاصيل الصادمة .. شاهد

* على قناة الBBC .. اول ظهور علني لزوجة الأمير محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي .."شاهد الفيديو"

* تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

* أجمل زوجة أردنية تذهل جورج قرداحي في برنامج المسامح كريم وتجعله غير قادر على الكلام.. وقناة MBC تتدخل وتنقذ الموقف... شاهد الفيديو

* فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

مما أدى إلى تشنجها وادخالها للعناية المركزة، لتتوفى قبل يوم من زفافها، المقرر في 19 جويلية الجاري.

وحسب موقع “المجلس”، فإن والد الفتاة، نفى وفاة إبنته بسبب حبوب التخسيس، قائلا أنه عرضها على عدة أطباء، وأكدوا له بأنها لو تناولت العلبة كاملة، فلن تؤدي إلى الوفاة.

وأشار والد الفتاة، أن وفاة إبنته، كانت بسبب الريجيم القاسي، الذي اتبعته في أيامها الأخيرة، حسب ذات المصدر.

ومن جهتها، صحيفة الرأي الكويتية، نقلت عن مصادر من وزارة الصحة قولهم، إن تحقيقا يجري حاليا، لمعرفة تفاصيل الحادثة.