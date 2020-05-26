شكرا لبحثكم عن خبر الموت يغيب صاحب رائعة "مطر مطر" شاعر اليمن الكبير حسن الشرفي "السيرة الذاتية" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الإثنين، بصنعاء الشاعر اليمني الكبير حسن عبدالله الشرفي عن عمر ناهز 76 سنة قضى معظمه في محراب الشعر اليمني.

ولد الشاعر الشرفي سنة 1944 م في مدينة الشاهل بمحافظة حجة شمال شرق اليمن، وبدأ كتابة الشعر عام 1958م في سنٍ مبكرةٍ إذ كان ما يزال طالبا بالمدرسة العلمية بالمحابشة، وقد ساعده إتمامه لحفظ القرآن الكريم ودراسة متطلبات اللغة العربية على التخرج من المدرسة العلمية والالتحاق بدار المعلمين بالعاصمة صنعاء حتى قيام الثورة اليمنية في 26 سبتمبر 1962م حيث تم تكليفه مع مجموعة من زملائه بالتعريف بالجمهورية وأهدافها ومميزاتها في المناطق التي كانت ماتزال تحت سيطرة الملكيين.

خلال السنوات السبع المضطربة التي تلت الثورة اليمنية في 1962م اشتغل بالتدريس مع القليل من الأعمال الحرة السائدة حتى عام 1970م.

التحق بعد ذلك بالسلك الحكومي ضمن كادر وزارة الإدارة المحلية في عدة وظائف آخرها مديراً لمديرية أفلح اليمن في محافظة حجة.

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في عام 1994م أراد التفرغ للكتابة والأدب فانتقل إلى صنعاء كباحث في مركز الدراسات والبحوث حتى عام 2002م، تقاعد عن العمل الحكومي وأسس مجلساً أدبياً ظل في منزلة حتى وفاته.

أصدر الشاعر حسن عبد الله الشرفي ديوانه الأول “من الغابة” بعد خمس سنوات من كتابة الشعر.

حصل الشاعر والأديب الكبير حسن الشرفي على العديد من الجوائز منها جائزة وزارة الثقافة للشعر وجائزة محافظة الحديده، كما تم الإعلان عن تكريمه في أكثر من مناسبة من قبل وزارة الثقافة وبيت الشعر اليمني وبعض الجامعات المحلية، لكنه اعتذر عن المشاركة فيها لإيمانه بأن التكريم الأنسب للمثقف يجب أن يتم عبر إتاحة وتوفير أعماله للقارئ والباحث والناقد وتسهيل وصول المهتمين لتلك الأعمال.

مؤلفات مطبوعة للشاعر حسن الشرفي: • من الغابة -1978- دار العودة -بيروت • أصابع النجوم -1979- دار العودة -بيروت • ألوان من زهور الحب والبن -1979- دار العودة -بيروت • سهيل وأحزان الجنتين -1985- مطابع عكرمة-دمشق • البحر وأحلام الشواطئ -1985- مطابع عكرمه -دمشق • تقول ابنتي -1989- دار آزال -بيروت • الطريق إلى الشمس -1989- دار آزال -بيروت • وكان حفر الباطن -1994- دار الثقافة -بغداد • الهروب الكبير -1996- مطابع التوجيه المعنوي-صنعاء • الأعمال الكاملة (1) -1996- مجد للدراسات والنشر -بيروت • الأعمال الكاملة (2-3) -1997- مجد للدراسات والنشر -بيروت • عيون القصيدة -2000- مطابع معين -صنعاء • أقواس علان (1-2) -2000- مطابع المفضل -صنعاء • عيون القصائد -2001- الهيئة العامة للكتاب-صنعاء • شعب المرجان -2001- مؤسسة الإبداع -صنعاء • بنات الثريا -2002- عبادي للدراسات والنشر-صنعاء • صهيل الورد -2002- مؤسسة الإبداع -صنعاء • كائنات الوصل -2002- عبادي للدراسات والنشر-صنعاء • الاعمال الكاملة (4) -2003- عبادي للدراسات والنشر-صنعاء • الأعمال الكاملة (5) -2004- عبادي للدراسات والنشر-صنعاء • الأعمال الكاملة (6) -2005- الهيئة العامة للكتاب-صنعاء • الأعمال الكاملة (7) -2005- عبادي للدراسات والنشر-صنعاء • نصف المعنى -2005- عبادي للدراسات والنشر-صنعاء • ديوان البردوني -2006- عبادي للدراسات والنشر-صنعاء • الأعمال الكاملة (8) -2008- عبادي للدراسات والنشر-صنعاء.

ومن أهم ما كتب عن الشاعر: - كتاب بعنوان “الوطن والوطنية في شعر حسن عبد الله الشرفي ” للدكتور مصطفى أبو العلا. - كتاب بعنوان ”من أغوار الخفاء إلى مشارف التجلي" دراسة تضمنت عدة شعراء -للدكتور عبد العزيز المقالح”. - حسم الموهبة "دراسة تضمنت عدة أدباء" للأستاذ عبد الرحمن طيب بعكر. - رسالة ماجستير – عبد الرحمن الشريف. - رسالة ماجستير – عبد الإله خازندار. - رسالة ماجستير – عبده عبد الكريم عبد الله. - العديد من الدراسات لمثقفين وأدباء من لبنان والعراق وسوريا والسودان وقد أشار اليها الشاعر في المجلد السابع من الأعمال الكاملة(شعر شعبي)-صادر عن دار عبادي للدرسات والنشر -2005م.